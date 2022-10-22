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半額以下！新品　未使用　ニューバランス574hr2
商品番号 D10759857572
商品名

半額以下！新品　未使用　ニューバランス574hr2
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーン...ランニング/トレーニングメインカラー...レッド土日限定値引き！ニューバランス574カラー　レッドサイズ　8ハーフ　26.5センチ毛足の長いヘアリースエードが特徴となるスニーカーです。スエードが、とても綺麗です。新品未使用　タグ付きです。マイサイズが、26.5の方が丁度良く履いていただけます。履く機会がないので、出品しました。ニューバランスオンライン公式サイトで購入。2023年　7月に購入。定価　13000円13000円→6500円　半額値引き！値引き交渉はしません。人と違った574が履きたい方に、おすすめです。
http://narcologia.ru/goods/flight23928.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis229444.html
http://narcologia.ru/goods/perforce786965.html
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