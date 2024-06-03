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ボッテヴェネタ 名刺 カード入れ ブラック
商品番号 I28735934580
商品名

ボッテヴェネタ 名刺 カード入れ ブラック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタの名刺入れです。シンプルなデザインです。目立った擦れ傷は見当たりませんが、写真でご確認の上ご購入下さい。写真でテカって見えるのは光の影響です。あまり使用してませんがあくまでも中古なのでノークレームノーリターンでお願いします。ボッテガヴェネタの公式サイトにて購入した正規品です。サイズ横11cm縦8cm幅約1箱等の付属品はございません。よろしくお願いします。
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