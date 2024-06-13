◇CHROME HEARTS◇ 22k ベビーファットダイヤ CHネックレス

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。◇CHROMEHEARTSクロムハーツ◇商品名:ベビーファットダイヤ.ロールチェーン◇素材：シルバー925◇各サイズ◇ベビーファットダイヤ2.4cm×1.0cm◇ロールチェーン全長50cm天然ジルコンダイヤ.22k加工を正規品にセッティングしています。【付属品】購入時のインボイス写し◇リボン◇包装紙◇ショップ袋◇シルバーポリッシュ◇使用感も少ない綺麗な状態です。お互いに気持ちの良いお取り引きになるよう心掛けています♪
http://narcologia.ru/goods/waveform430817.html
http://narcologia.ru/goods/stair626800.html
http://narcologia.ru/goods/assessor364503.html
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クロムハーツCHクロスベビーファットチャーム22Kwithシングル ...
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クロムハーツ CHクロスベビーファットチャーム22K withパヴェダイヤモンド
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