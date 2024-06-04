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ポケモンカード ブラッキー サンダース 長場雄 NAGABA
商品番号 P73496619514
商品名

ポケモンカード ブラッキー サンダース 長場雄 NAGABA
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長場ブラッキーサンダース3~6枚目ブラッキー裏7~10枚目サンダース裏素人目では白かけ等は見当たりません。見落とし等あるかもしれませんのでご了承ください。画像をよく確認して購入検討お願いします。素人検品のためプレイ用として購入検討お願いします。折れ濡れ対策を行って発送致します。バラ売り不可すり替え防止の為返品、交換は致しません。よろしくお願い致します。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)
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