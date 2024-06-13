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指輪 リング K18
商品番号 D37036628926
商品名

指輪 リング K18
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【重量】約9g(自宅計量)【刻印】18K2枚目画像参照みえないため、○で囲んでおります。カラー···ゴールド約25前に購入したものになります。詳細等は画像を見て頂けましたら幸いです。多少の擦れ等はありますので、ご了承頂ける方のみご購入を検討下さい。⚠︎すり替え防止のために返品・返金は不可とさせて頂きます。アンティークレトロヴィンテージ
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