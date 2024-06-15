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AG FACTORY あるじゃん ストーン付き金縄大フェザー デザインチェーン
商品番号 V66122774179
商品名

AG FACTORY あるじゃん ストーン付き金縄大フェザー デザインチェーン
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AGFACTORYあるじゃん祐天寺ストーン付き金縄大フェザーデザインチェーン素材silver925k18(縄、ポイント)サイズチェーン全長50cmフェザー縦6cm横1.5cm総重量36.6g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー装飾···その他ストーン
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