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ストラム　ペンダントトップ
商品番号 A24550553907
商品名

ストラム　ペンダントトップ
ブランド名 ストラム
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバーストラムのペンダントトップです。10年ほど前に20000円ほどで購入したものです。細かいキズなどありますが、まだまだ使えます。使用しなくなったので出品します。
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