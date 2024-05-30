VINTAGE ヴィンテージ シルバー925ビッグアンカーチェーンブレスレット ...

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アメリカで買い付けたビッグアンカーチェーンデザインブレスレットになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長約21.5㎝（手首周り16㎝でちょうど良いゆとりがある程度）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）某ブランド代表作の元ネタのアンカーチェーンブレスレットです。本家に引けをとらない存在感だと思います。是非ご検討くださいm(__)m