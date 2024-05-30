GIVENCHY クリスタルピアス 両耳

材質···シルバーカラー···シルバー定価6500●状態：先日購入したのですが、サイズが合わなかったため出品致しました。大きさは6mmでごさいます●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。なお、値下げ可能でございます



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