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GIVENCHY クリスタルピアス 両耳
商品番号 O40300529703
商品名

GIVENCHY クリスタルピアス 両耳
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー定価6500●状態：先日購入したのですが、サイズが合わなかったため出品致しました。大きさは6mmでごさいます●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。なお、値下げ可能でございます
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