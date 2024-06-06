ニューエラ　 59FIFTY　ニューヨークヤンキース　7 3/4（61.5cm）

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商品詳細
⚠お手数ですがプロフィールをご確認下さい。⚠2枚目以降が現品画像です。⚠画像の箱は撮影用で付属しません。 型崩れしないように60サイズのダンボールに 入れて発送致します。★NEWERA59FIFTY★ニューヨークヤンキース★ブラック✕WHアウトライン★本体と刺繍はポリエステル、ツバ裏は綿です。★サイズ 73/4（61.5cm）★新品購入後、一度だけ着用しました。 汚れ防止テープを内側に付けてましたので、 商品に目立った汚れなどは無いかと思います。 画像でご確認お願い致します。 #MLB#9FORTY#47カラー...ブラック形...ベースボール
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