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ニューエラ　 59FIFTY　ニューヨークヤンキース　7 3/4（61.5cm）
商品番号 M42221337569
商品名

ニューエラ　 59FIFTY　ニューヨークヤンキース　7 3/4（61.5cm）
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠お手数ですがプロフィールをご確認下さい。⚠2枚目以降が現品画像です。⚠画像の箱は撮影用で付属しません。　型崩れしないように60サイズのダンボールに　入れて発送致します。★NEWERA59FIFTY★ニューヨークヤンキース★ブラック✕WHアウトライン★本体と刺繍はポリエステル、ツバ裏は綿です。★サイズ　73/4（61.5cm）★新品購入後、一度だけ着用しました。　汚れ防止テープを内側に付けてましたので、　商品に目立った汚れなどは無いかと思います。　画像でご確認お願い致します。　#MLB#9FORTY#47カラー...ブラック形...ベースボール
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