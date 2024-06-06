ルイヴィトン LOUIS VUITTON ダミエ 長財布

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラウン財布形···長財布財布折り目部分にデニムの色移り、縁部分に擦れやハゲ、内部にカードによる傷があります。写真でご確認ください。中古品であることをご理解のうえご購入下さい。すり替え防止のため、返品はお受け致しません。縦幅 18センチ程度横幅 9.5センチ程度厚み 1センチ程度#ルイヴィトン#LouisVuitton#ダミエ#長財布#札入れ
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