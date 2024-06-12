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朽木盆 盆 江戸時代 酒器 酒盃 徳利 骨董 古美術
商品番号 M33053271997
商品名

朽木盆 盆 江戸時代 酒器 酒盃 徳利 骨董 古美術
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸時代の朽木盆（くつきぼん）です。朽木盆は滋賀県朽木地方で作られた特徴的な盆で、黒塗りに朱漆で花柄紋が描かれています。見込みの枯れた味わいが素敵です。お好きな方、如何でしょうか？なを、写真の酒盃と徳利は出品物には含まれません。
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