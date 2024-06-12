朽木盆 盆 江戸時代 酒器 酒盃 徳利 骨董 古美術

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商品詳細
江戸時代の朽木盆（くつきぼん）です。朽木盆は滋賀県朽木地方で作られた特徴的な盆で、黒塗りに朱漆で花柄紋が描かれています。見込みの枯れた味わいが素敵です。お好きな方、如何でしょうか？なを、写真の酒盃と徳利は出品物には含まれません。
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