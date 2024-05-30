【最終Sale】ジャスティンデイビス　925　リング　スター

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JustinDavis925リング 星をご覧いただきありがとうございます。プレゼント（ネット購入とのこと）され愛用していましたがサイズが合わなくなり出品いたします。小傷がございますが特筆すべきダメージは無いと思います。【商品詳細】サイズ 19号（画像.10参照）重さ 約23.6g付属品 ケース、箱【その他】※素人保管のため記載のない僅かな小傷等はご了承ください。※防水対策し簡易包装発送になります。※自宅保管品にご理解のある方よろしくお願いいたします。※上記の状態をご納得の上お求めください。※画像をよくご確認ください。※ご購入の際はプロフィールをご確認ください。（5－9－15）材質...シルバー