◎D2895-g3エアジョーダン why not zer0.1 ダメージ加工

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◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロワー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】AIRJORDANエアジョーダンAQ9028-004#Konokonokono出品メンズシューズ →他にも出品しております。#Konokonokono出品シューズサイズ285ｃｍ →他にも出品しております。#Konokonokono出品【コンディション】■ランク《A 一部B》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝中敷は社外品ですが新品になります。両足かかと部分にスレ、右足の甲に塗装の剥がれが、ロゴモチーフにスレが御座います（画像６、７、８、９、１０）その他は多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。※かかとの減りも少ないです。※シューツリーは付属いたしません。【商品詳細】■カラー／グレー■アッパー素材／PVC■ソール／ラバー■表記サイズ【US10.5CM28.5】※海外サイズはブランドによってサイズ感が異なります。 表記サイズは各ブランドHP記載のサイズにさせていただいております。 ご購入の際は店舗にてご試着いただきサイズをご確認ください。