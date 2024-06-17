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吉田カバン　ポーター ディル/DILLのカードケース　(名刺入れ)
商品番号 I21061405584
商品名

吉田カバン　ポーター ディル/DILLのカードケース　(名刺入れ)
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉田カバン　ポーターディル/DILLのカードケース(名刺入れ)となります。スタイリッシュな見た目以上に、たっぷりのカードや名刺が収まるカードケース！マチ部分は容量に合わせ、2cmまで広がります。名刺入れとしても使用可能！摩擦に強く、とても軽量な素材を使用しているので、普段使いにおすすめ！シンプルなフォルムに、格子状に入った生地目の光沢感が味を出した、上品で大人なデザインです。軽量で摩擦強度に優れたコーデュラリップストップ生地を使用し、ポリエステルリップストップの格子状に入った生地目の光沢感が魅力的な【PORTERDILL/ポーターディル】シリーズ。刺繍されたPORTERのロゴがポイントになっています。シンプルで洗練されたデザインは、シーンや年齢を問わずお使い頂けます。商品の概要：【メイン開閉】ホック内側/カードポケット×2
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