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グッチ ライダースブルゾン 黒 48
商品番号 L39974221509
商品名

グッチ ライダースブルゾン 黒 48
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 17,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッチのブルゾンです。正規品となります。上質なナイロン素材をベースにしたライダースタイプの細身のブルゾンです。肩や肘は、ライダースタイプらしく生地の補強がされています。フロントはダブルジップとなります。袖もジップで開きます。グッチらしい、スマートで男らしいデザインとなります。色は黒です。サイズは48です。肩幅約49cm身幅約54cm着丈約60cm袖丈約65cm素材ナイロン99%、ポリウレタン1%数回着用していますが、状態の良い美品です。銀座のグッチで購入のお品となります。まとめ買い等によるお値引きも検討しますのでご連絡ください。なお、他のサイトでも出品しておりますので、出品取り消しとなる場合がありますことご承知ください。管理コード：14-07-22-15
http://narcologia.ru/goods/procurement767133.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit273686.html
http://narcologia.ru/goods/passionate279313.html
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