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- 【希少】RRL HUNTING JACKET ハンティングジャケット
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商品詳細
2208825ブランドRRLダブルアールエルラルフローレン[サイズ表記]L[実寸]肩幅 53.5cm身幅 68.5cm着丈 80.0cm袖丈 65.0cm総丈 --cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[状態]襟と肩に薄い色褪せ、背中に少し変色がございます。着用に問題はございません。[その他備考]--.
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