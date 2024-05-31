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【希少】RRL HUNTING JACKET ハンティングジャケット
商品番号 A40687315730
商品名

【希少】RRL HUNTING JACKET ハンティングジャケット
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2208825ブランドRRLダブルアールエルラルフローレン[サイズ表記]L[実寸]肩幅　53.5cm身幅　68.5cm着丈　80.0cm袖丈　65.0cm総丈　--cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[状態]襟と肩に薄い色褪せ、背中に少し変色がございます。着用に問題はございません。[その他備考]--.
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