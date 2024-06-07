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商品詳細
アンプ種類···パワーアンプ（メインアンプ）OverDriveもついており家庭用としては十分です。たぶん限定カラーの赤です。箱、取説など付属品なし
http://narcologia.ru/goods/recycling257514.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce86155.html
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