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FUJITAKA フジタカ　新品　名刺入れ　箱無し　ネイビー
商品番号 R84029203820
商品名

FUJITAKA フジタカ　新品　名刺入れ　箱無し　ネイビー
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態新品未使用　箱無し表面にうっすらロウが塗られていて、革の保護と栄養の為に塗られてるロウです布や専用ブラシで磨けば落ちますので問題はありません。このような状態をご理解いただける方のみ入札検討下さい。正規品定価16500円(税込)横11.3cm×高さ7.8cm×厚さ1.５cmネイビーイギリス製のブライドルレザー生産国日本#ラルコバレーノ#ヴァレクストラ#エッティンガー#ホワイトハウスコックス#ラルコバレーノ#シセイ#ダニエル\u0026ボブ#ビームス#ユナイテッドアローズ#シップス
http://narcologia.ru/goods/traverse353126.html
http://narcologia.ru/goods/smear231604.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual195846.html

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