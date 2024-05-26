FUJITAKA フジタカ　新品　名刺入れ　箱無し　ネイビー

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商品詳細
状態新品未使用 箱無し表面にうっすらロウが塗られていて、革の保護と栄養の為に塗られてるロウです布や専用ブラシで磨けば落ちますので問題はありません。このような状態をご理解いただける方のみ入札検討下さい。正規品定価16500円(税込)横11.3cm×高さ7.8cm×厚さ1.５cmネイビーイギリス製のブライドルレザー生産国日本#ラルコバレーノ#ヴァレクストラ#エッティンガー#ホワイトハウスコックス#ラルコバレーノ#シセイ#ダニエル\u0026ボブ#ビームス#ユナイテッドアローズ#シップス
http://narcologia.ru/goods/traverse353126.html
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