AIR MAX 95 ESSENTIAL

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商品詳細
COLORDESERTSAND/SUNSETTINT-BLACKYEAR2018CORDAQ6303-001ナイキエアマックス95エッセンシャル\"カモフラージュ\"デザートサンドAQ6303-001人体にインスピレーションを得てセルジオ・ロザーノ氏がデザインした「AIRMAX95」。オリジナルは1995年に発売されました。シューレースの構造はあばら骨をイメージし、アウトソールは背骨を。メッシュを使ったアッパーは筋繊維をイメージしてデザインされています。デザインばかりが注目されますが、前足部にビジブルAIRクッショニングを初めて備えたシューズで、そのシステムはバスケットシューズにも代用されるなどまさにエポックメーキングな1足です。今作はサイドパネル部分をウッドランドカモ、デザートカモ、タイガーカモと3種類のカモフラージュ柄に置き換えた流通限定モデル。
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