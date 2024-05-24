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ブルックスブラザーズ　スーツ　ブラック　サイズ38REG32W ストライプ
商品番号 B64714845916
商品名

ブルックスブラザーズ　スーツ　ブラック　サイズ38REG32W ストライプ
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ブランドブルックスブラザーズBrooksBrothers◾️状態ジャケット裏地にネーム刺繍と破れがありますが、着用に問題なく、着用時見えません。写真で白く見える箇所は、光によるテカリで汚れではありません。◾️サイズ表記サイズ：38REG32Wジャケット肩幅：47cm身幅：52cm袖丈：60cm着丈：77cmパンツウエスト：38cm（横幅）わたり幅：34cmすそ幅：22cm股下：79cmワイシャツとネクタイは撮影用ですので付属しません。◾️カラーブラック　黒◾️管理番号231002
http://narcologia.ru/goods/traverse147426.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis638844.html
http://narcologia.ru/goods/diamond143458.html
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