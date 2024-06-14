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多機能財布
商品番号 V13685735212
商品名

多機能財布
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tusksの多機能財布です。縦12㎝、横21.5㎝ポケット5、カード8枚入ります。初期キズやスレがある場合があります。なお、長期保管による色焼けがございます。ご納得の上でご購入お願いします。綺麗な状態をお求めになられる方のご購入はお控えいただき、神経質な方のご購入もご遠慮ください。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください！柄・デザイン···無地カラー···ベージュ財布形···長財布素材···本革
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