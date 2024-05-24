【VANS】 ヴァンズ AUTHENTIC CPS オーセンティックCPS ...

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商品詳細
定価：7150円【VANS】ヴァンズAUTHENTICCPSオーセンティックCPSV44CFCPSBLACK/WHITEほぼ未使用です。ABCマートのネットショップ（写真1枚目）新品で購入しましたが、すこし自分のイメージと違ったので出品します。写真7枚目の箱に入れて出品する予定です。
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