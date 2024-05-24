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【VANS】 ヴァンズ AUTHENTIC CPS オーセンティックCPS
商品番号 B44606544424
商品名

【VANS】 ヴァンズ AUTHENTIC CPS オーセンティックCPS
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価：7150円【VANS】ヴァンズAUTHENTICCPSオーセンティックCPSV44CFCPSBLACK/WHITEほぼ未使用です。ABCマートのネットショップ（写真1枚目）新品で購入しましたが、すこし自分のイメージと違ったので出品します。写真7枚目の箱に入れて出品する予定です。
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