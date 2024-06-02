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【極美品/2022SS】ジュンヤワタナベ　HERVIERコラボジャケット
商品番号 P53081244627
商品名

【極美品/2022SS】ジュンヤワタナベ　HERVIERコラボジャケット
ブランド名 コムデギャルソンジュンヤワタナベマン
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入したジュンヤのジャケットです。HERVIERPRODUCTIONSとのコラボです。コラボ商品のため、今後手に入りにくい商品かと思います。2022年購入定価:67000円着用回数:2回
http://narcologia.ru/goods/troupe711811.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose501240.html
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