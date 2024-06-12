イタリアンレザー メンズ財布 ミニ財布 ラウンドファスナー 本革 グリーン 緑

ご覧頂きありがとうございます。※フォロー割引致します。お気軽にコメントください。※他販路でも販売している為予告なく出品を取り消す場合があります。ご了承ください。【美しいイタリアンレザー】素材が美しいイタリアンレザーを使用したラウンドファスナー。多くの工程を要する植物タンニン鞣しを施した高品質で高級感のある革を使用。使えば使うほどあじの出る絶妙な染色により人気の素材です。【シンプルで使いやすい】シンプルだからあらゆるシーンで合わせやすいデザインです。中身が見やすくカードの出し入れや小銭の出し入れもしやすい設計です。【安心の日本製YKKファスナー】ファスナーは安心の日本製YKKを採用。丈夫で滑らかです。【商品仕様】■サイズ縦：１０.０ｃｍ横：１２.０ｃｍマチ：２.８ｃｍ重量１２０g■素材本革（イタリアンレザー）■収納カード×１０札入れ×１小銭入れ×１■カラーグリーン■付属品【発送について】送料無料、ネコポスにて発送※日時指定不可※入金確認後に詳細検品、梱包を行い2日以内に発送致します。【注意事項】お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#財布#レザー#ハンドメイド#ラウンドファスナー#メンズ財布#革財布#財布メンズ#イタリアンレザー#ミニ財布



[XVIITA] [エクスビータ] 財布 メンズ 長財布 ラウンドファスナー 本革 イタリアンレザー 大容量 多機能 大きい 小銭入れ ギャルソン カード20枚収納 ファスナー シンプル X01-1_GR (ダークグリーン)



イタリアンレザー メンズ財布 アドバンレザー 本革 牛革 折財布 二 ...



イタリアンレザー ダブルファスナー メンズ財布 ダブルジップ 本革 ...



ラウンドファスナー長財布 ロングウォレット 大容量 メタリッ ...



圧倒的な収納力と機能性 イタリアンレザー 大容量 長財布 革財布 本革 ...



doob London コードバン 長財布 メンズ 内装 馬革 ラウンドファスナー ...



Amazon | [XVIITA] [エクスビータ] 財布 二つ折り 本革 メンズ ...



二つ折り財布 ラウンドファスナー プレゼント[品番：MURB0000029 ...



【カードも守る財布】 イタリアンレザー 長財布 レディース レザー 本革 スキミング防止機能付き 財布 ウォレット おしゃれ 大容量 送料無料 大人 きれいめ ブランド シンプル 金運 プレゼント ラウンドファスナー 大人可愛い 緑 イエロー 牛革 グリーン



ミニ財布 L字ファスナー コンパクト バッファロー イタリア...｜SYNCS ...



二つ折り財布 メンズ 革 ブランド 小銭入れあり box型小銭入れ ...



ミニ財布 メンズ コードバン 本革 ラウンドファスナー 財布 新喜皮革 ...



ラウンドファスナー ゴートレザー スキミング防止機能付き スクエア 二 ...



ヴィンテージ加工 フラップ 長財布 アドバンレザー 本革 牛革 大容量 ...



ダコタ 財布 レディース 40代 長財布 ラウンドファスナー 大容量 革 ...