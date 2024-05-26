【新品タグ付き】PRADA メンズ レディース キャップ ブラック

大人気のプラダのキャップとなります。シンプルなデザインだからこそ、素材の良さが際立てられ、上品で人目を引くアイテム。女性、男性どなたでも被っていただけます。サイズ：M調整可能、写真の通りです。カラー：ブラック☆発送の際は折りたたんで発送しますので、折りジワがつく可能性がありますのでご了承ください。これ以上の値下げはできかねます。値下げ交渉、値下げ待ちのいいねご遠慮くださいm(__)mコメントなし即購入構いません^^バイマで購入※こちらは並行輸入品となります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、保証外ですのでご納得した上でのご購入をお願いします。



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