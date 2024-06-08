☆在庫処分 HUKURO iPhone XR 用 ケース ち グリーン 193

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補足説明：HUKUROiPhoneXR用ケース革栃木レザー日本製右手持ちグリーン193複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：ブランドHUKURO色グリーンフォームファクタバンパー対応モデルiPhoneXR材質レザーこの商品について日本最高峰の栃木レザーを使用したおしゃれなiPhoneXR専用ケース。堅牢性に優れた栃木レザーの中にハードケースを内蔵たカタチでiPhoneXRを守ります。バックグリップに指を添えるだけで大画面でも持ちやすく、広範囲に渡って片手での操作が可能に。画面を覆わないオープン型。※iPhone11シリーズ用ケースは近日発売予定です。素材/本体：牛革（オイルレザー）栃木レザーハードケース：ポリカーボネート対応機種/iPhoneXR専用お届け内容/本体取扱説明書修繕用粘着テープ※本製品は純正のケースではございません。※株式会社JACAJACAが製造・販売する製品は知的財産権の取得を行っております。※本製品は知的財産権を取得しています。›もっと見る対応機種iPhoneカラーグリーン電池付属いいえ電池使用いいえブランド名HUKUROメーカーJACAJACAサイズ右手持ち素材レザー製品サイズ16.4x8.2x1.3cm;20gブランドなど ：//梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。