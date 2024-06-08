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MONTBLANC 名刺入れ 未使用 マイスターシュテック
商品番号 X57372917946
商品名

MONTBLANC 名刺入れ 未使用 マイスターシュテック
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 7,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONTBLANCモンブラン／ブラックマイスターシュテックビジネスカードホルダー7.5㎝×10.5㎝×2.0㎝戴き物数年クローゼット保管ペット・喫煙なし保護袋・冊子・箱付丁寧を心がけて梱包発送致します
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