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商品詳細
●アイテム新品POLORALPHLAURENポロラルフローレン切り替えフリースジャケット大きいサイズXL相当ポロラルフローレン（POLORalphLauren）のフリースジャケットです。軽量で細やかなフリースのボディにワンポイントのポニー刺繍の入り。ハンドウォーマーポケットと左袖のポケットはジッパー付き。ヨークと袖上面はナイロンの切替、袖口はマジックテープで調整可能。ウエスト両サイドにドローコードで裾幅を調整可能です。●サイズL（表記Lですが日本サイズでXL相当なのでXLに設定しています。詳しくは実寸をご覧ください。）肩幅49身幅49袖丈65着丈73素人が平置きにて採寸したものですので多少の誤差はあります。●カラーブラック 黒
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新品POLO ラルフローレン 切り替えフリースジャケットXL相当 ブラック-
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