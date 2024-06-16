EXO 公式キャップ\u0026クリアファイル(カイ)

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商品詳細
●クリアファイル:未開封の新品です。韓国で購入したものです。●キャップ:EXO公式のキャップです。韓国で購入しました。開封したものの、使用しませんでした。色は黒で、後ろで調節可能です。●ボールペンをおまけさせていただきます。(EXO公式)#EXO#カイ #SMTOWN
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