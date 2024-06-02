美品　ボッテガヴェネタ　名刺入れ　カードケース　二つ折り　イントレチャート　濃茶

●商品BottegaVenetaボッテガヴェネタ 名刺入れ カードケース カード入れ パスケース 定期入れ二つ折り イントレチャート ●カラー濃茶 ダークブラウン黒に近い茶色です。●購入先ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会等●付属品本体のみ●状態使用感少なく綺麗な状態かと思います！詳細は写真にてご確認をお願い致します！※中古品のため神経質な方はお控えくださいませ。他にも財布やバッグ等のアイテム出品してますので是非ご覧ください！！#アパHOUSEアイテム一覧



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