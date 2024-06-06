

ヴェルサーチ エナメル メドゥーサ リング 21サイズ - 通販 ...



エナメル メドゥーサ リング



エナメル メドゥーサ リング



エナメル メドゥーサ リング



エナメル メドゥーサ リング



エナメル メドゥーサ リング



エナメル メドゥーサ リング



Versace エナメル メドゥーサ リング | VERSACE



ヴェルサーチ エナメル メドゥーサ リング 21サイズ - 通販 ...



Versace エナメル メドゥーサ リング | VERSACE



エナメル メドゥーサ リング



VERSACE】ヴェルサーチェ ラ エナメル メドゥーサ リング (VERSACE ...



ヴェルサーチ エナメル メドゥーサ リング 21サイズ - 通販 ...



メドゥーサ エナメル シグネット リング



VERSACE】WESTERN メデューサ エナメルリング 直営店手配 (VERSACE ...

ヴェルサーチエナメルメドゥーサリング¥53,900イタリアの正規取扱い店から購入しました。値下げ不可です。イタリアの正規取扱いから購入しました。型番はDG57285-DJMR_K41Tですが、購入先のミスでDG17255DTMRK41Tのタグが入っております。またツヤ消しの加工がされておりますが、中古品ではありまん。DG57285-DJMR_K41Tで調べると公式画像が出てきますので、お間違いありません。商品は問題ありませんが、ご了承頂ける方のみ宜しくお願い致します。【商品説明】エナメルディテールをあしらい、中央にグレカ柄の彫り込みに囲まれたメドゥーサを配置したリング。メドゥーサ金属：真ちゅうイタリア製アイテム：DG57285-DJMR_K41T材質···真鍮カラー···ゴールド