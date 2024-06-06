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ヴェルサーチ エナメル メドゥーサ リング 21サイズ
商品番号 Q88823352418
商品名

ヴェルサーチ エナメル メドゥーサ リング 21サイズ
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 14,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴェルサーチエナメルメドゥーサリング¥53,900イタリアの正規取扱い店から購入しました。値下げ不可です。イタリアの正規取扱いから購入しました。型番はDG57285-DJMR_K41Tですが、購入先のミスでDG17255DTMRK41Tのタグが入っております。またツヤ消しの加工がされておりますが、中古品ではありまん。DG57285-DJMR_K41Tで調べると公式画像が出てきますので、お間違いありません。商品は問題ありませんが、ご了承頂ける方のみ宜しくお願い致します。【商品説明】エナメルディテールをあしらい、中央にグレカ柄の彫り込みに囲まれたメドゥーサを配置したリング。メドゥーサ金属：真ちゅうイタリア製アイテム：DG57285-DJMR_K41T材質···真鍮カラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/ramshackle535366.html
http://narcologia.ru/goods/conception643257.html
http://narcologia.ru/goods/plaque93107.html
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