スターリングシルバー925マリアネックレス

[数ある出品商品の中からこの商品をご覧頂きまして誠にありがとうございます。パンダコッタナンテコッタちゃんと申します。よろしくお願いします。]#パンダの絵をクリック⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆パンダコッタちゃんの商品を見てみる【商品説明】マリアスターリングシルバー925トップネックレスチェーン付ステンレスの商品となります。〈トップ〉*素材:トップスターリングシルバー925(刻印有り）*幅:19mm厚み3mm*重さ :4.5g※両面同じ絵柄です。〈チェーン〉シルバーチェーンステンレス*素材:ステンレスシルバー*幅:3mm長さ50cm※ジュエリーを入れる巾着と金属お手入れ用のクロスをお付け致します。※マリンスポーツをはじめとする様々なスポーツ時や、入浴時にも身につけることが可能です。❈温泉は念の為、お避け下さい。※実際、検品した結果、非常にクオリティー高い商品かと思います。この機会に是非どうぞ。コメントなしからの購入okです☻【ネックレス、ブレスレット、指輪などアクセサリー類多数出品中♪どれも新品・未使用で美品♪】出品商品は、画面を下にスライドしてパンダの絵が出てきたらクリック♪ または#パンダの絵をクリック⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆⬆パンダコッタちゃんの商品を見てみる#ネックレス#ブレスレット#指輪#アクセサリー#新品#未使用#美品



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