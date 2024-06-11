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JOHN LAWRENCE SULLIVAN 23ss 定番 コインケース
商品番号 G58239049400
商品名

JOHN LAWRENCE SULLIVAN 23ss 定番 コインケース
ブランド名 ジョンローレンスサリバン
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョンローレンスサリバン定番LEATHERTRIANGLECOINCASE9900円で藤井大丸のサリバンにて購入いたしました。プレゼントで購入しましたが、別のものを渡すことになり不要となったので出品いたします。新品未開封のお品となっております。首からかけてもいいですし、ベルトループに引っ掛けて使用するのもかっこいいかと思います。牛革を使用した三角形のコインケース。MATERIAL:COWHIDESIZE:9cmx10cmmaisonmargielatttmswyokecomoliauraleeirenisamasusteindairikuneedlesjiedadoubletlittlebigなどが好きな方にオススメです。359
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