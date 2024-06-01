【新品】Felisi フェリージ カードケース 名刺入れ 450/SA グレー

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かなり前にプレゼントで頂いた際に開封した後、自宅で保存していたので新品未使用です。保証書と純正の黄色い袋もあります。あまり人とかぶらない上品なカラーで男女問わずお使い頂けると思います！素材：エンボスレザー(クロコ型押し)サイズ：W10.5×H7×D2cmモデル名：450/SA販売価格：22,000円(税込)素材···本革カラー···グレー