ファイテンネックレス男女兼用

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商品詳細
【材質】紐部/生地：ポリエステル紐部/中芯：フェライト+ミクロチタンボール入り芯材留め具：ステンレス+ウレタン【商品サイズ】（幅）約50cm×（奥行）約0.4cm×（高さ）約0.4cm【商品重量】約18.5㌘【製造】日本箱、説明書ありプレゼントにも最適です(*^^*)２つ購入してこちらは使用する機会がないと思いますのでお譲りします。色はベージュ詳細はホームページなどで調べて頂けると助かります。
http://narcologia.ru/goods/Adder97075.html
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