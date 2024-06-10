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SAAD/サード ワイルドホース 大型ドロップ ペンダント SILVA 天然石
商品番号 M54449983940
商品名

SAAD/サード ワイルドホース 大型ドロップ ペンダント SILVA 天然石
ブランド名 サード
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。SAAD/サードのワイルドホースのドロップペンダントになります。大型サイズでインパクトがあり、Tシャツやシャツに格好いいペンダントトップです。写真確認のうえご理解したうえでご購入宜しくお願いしますm(__)mSAADサード材質...SV925天然石ワイルドホース状態:多少のスレはありますが全体的に良い状態かと思います。付属品なし撮影環境による多少のお色の誤差はありますのでご了承ください。大手リユースショップでの購入になります。※中古品であり素人検品ですので細かい見落としがある場合がありますので気になる方、完璧を求める方は購入をお控えください。ご理解のほど宜しくお願いしますm(__)m
http://narcologia.ru/goods/housekeeper281409.html
http://narcologia.ru/goods/financier735360.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis592544.html
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