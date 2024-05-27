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TOMWOOD トムウッド マットブラック オニキス
商品番号 V45780069802
商品名

TOMWOOD トムウッド マットブラック オニキス
ブランド名 トムウッド
特別価格 税込 12,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かすり傷が少しある程度で美品の状態です。・TomWoodトムウッド・素材：シルバー925オニキス・サイズ：58(18号相当)返品、クレームは受け付けておりませんので、ご購入の際は、予めご了承いただけますと幸いです。トムウッドのシグネチャーアイテムとして人気を誇る代表作のリング。スクエア型のオニキスの表面はマット加工が施されており、光沢が抑えられています。ベースのシルバーにはロジウムコーティングを施し、シルバー特有の変色を防いでいます。TW-R74HP-Oよりひと回り小さいタイプになります#TOMWOOD#トムウッド
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