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【希少】吉田カバン ポーター コンパートウォレット
商品番号 G71497427285
商品名

【希少】吉田カバン ポーター コンパートウォレット
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーターのコンパートウォレットです。PORTERCOMPARTWALLET数回使用したのでロゴ部分に擦れ感はごさいますが、全体的にキレイです。カラーはブラックです。
http://narcologia.ru/goods/septet188219.html
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