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- 【希少】吉田カバン ポーター コンパートウォレット
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商品詳細
ポーターのコンパートウォレットです。PORTERCOMPARTWALLET数回使用したのでロゴ部分に擦れ感はごさいますが、全体的にキレイです。カラーはブラックです。
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