廃盤☆レア☆TADY\u0026KING ウルフ付き 小イーグル シルバーイーグルトップ

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商品詳細
\"数ある商品からご覧いただき誠にありがとうございます☆【送料無料】1品限りとなりますのでお早めに♪廃盤☆レア☆TADY\u0026KINGウルフ付き小イーグルシルバーイーグルトップSV925silverアクセサリーペンダントネックレスeagleタディアンドキングネイティブアクセサリーこちらの商品はTADY\u0026KINGウルフ付き小イーグルです。小さいながらに存在感のあるペンダントトップです('ч')こちらは廃盤品になりオークション等にもあまり出回らない希少品となります！！カスタムなどにいかがでしょうか？ハッシュタグを押すとファッション・小物アイテム一覧が見れます(˙◁˙)#笑福仙台メンズファッションリスト#笑福アクセサリー【サイズ】2.5cm×2.2cm【状態】シルバー特有の小傷等ございますが、全体的に綺麗な状態です！【付属品】・画像に写っているものが全てです。◉気になる事、ご質問等遠慮なく仰ってください☆◉発送は基本的に匿名配送となります。◉管理番号YG01裏◉出品日 20230925古着レディースメンズヴィンテージビンテージVintage90's80'sゆるダボオーバーサイズ フェミニンデート古着女子古着男子ユニセックスビッグシルエットアメカジガーリーフリルGUユニクロレトロストリートルードトレンドオーバーサイズデカロゴナチュラルアートUS古着海外古着総柄\"
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