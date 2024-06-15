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NEW ERA　キン肉マン
商品番号 S18631914899
商品名

NEW ERA　キン肉マン
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

へのツッパリはいらんですよ!!スーパーヒーロー「キン肉マン」とベースボールキャップの王様「NEWERA」がコラボしたキャップです!つばにはウォーズマンにキン肉スグルがキン肉バスターをかけているシーンがプリントさせています。色はダークネイビーで合わせやすい色となっています。新品未使用品ですので、キン肉マン好きの方にはコレクションとしても是非!!よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/traverse509426.html
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