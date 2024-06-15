NEW ERA　キン肉マン

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商品詳細
へのツッパリはいらんですよ!!スーパーヒーロー「キン肉マン」とベースボールキャップの王様「NEWERA」がコラボしたキャップです!つばにはウォーズマンにキン肉スグルがキン肉バスターをかけているシーンがプリントさせています。色はダークネイビーで合わせやすい色となっています。新品未使用品ですので、キン肉マン好きの方にはコレクションとしても是非!!よろしくお願い致します。
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