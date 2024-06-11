【Loose】ドレープ オーバーデザインダブルジャケットセットアップ



ドレープ オーバーデザインダブルジャケット【セットアップ対応】



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2023年】秋冬コーデに最適！ ドレープ感アイテムできれいに見せる ...



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Looseドレープオーバーデザインダブルジャケットセットアップです。サイドジップとサイドコードを付けることで、絶妙な抜け感とモードな雰囲気を兼ね備えた、デイウェアとしても活躍必至な1着。（ドレープオーバーデザインダブルジャケット）サイズM素材ポリエステル95%ポリウレタン5%肩幅57㌢袖丈58㌢身幅62㌢着丈73㌢定価9900円（ドレープワイドフレアスラックス）タック仕様にすることで、カジュアルなデザインでもどこかエレガントな印象を与えるワイドなシルエットな1本。少しだけ裾が広がったフレアなので何にでも合わせやすく、男女問わず穿いていただけます。サイズM素材ポリエステル95%ポリウレタン5%ウエスト77-87㌢ヒップ108㌢股上32㌢股下73㌢パンツ丈106㌢わたり幅34㌢裾幅31㌢定価5950円季節感...春,秋,冬カラー...ブルー