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ヴィンテージ　シグネットリング
商品番号 N20311407386
商品名

ヴィンテージ　シグネットリング
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···ゴールドご覧いただきありがとうございます。16号になります。DESTER14KTと刻印があります。14KTとは昔の表記で14金の意味です。シルバーと14Kのコンビです。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit256286.html
http://narcologia.ru/goods/update567295.html
http://narcologia.ru/goods/moisture647969.html
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