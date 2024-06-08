ヴィンテージ　シグネットリング

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商品詳細
材質···ゴールドご覧いただきありがとうございます。16号になります。DESTER14KTと刻印があります。14KTとは昔の表記で14金の意味です。シルバーと14Kのコンビです。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit256286.html
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