【 Dior】 最新作ディオール リバーシブル　バケットハット

未使用品を定価の半額での出品です。最新作のDIORのリバーシブルバケットハットです。正規品である証としてレシートの画像を載せております。同封も可能ですが個人情報は黒塗りさせて頂きます。サイズ60予約して購入しましたが残念なサイズが合わず泣く泣くの出品となります。試着のみで新品同様です。質問ありましたらコメントよりお願い致します。



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