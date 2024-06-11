ニューエラ　ジャイアンツ　巨人　キャップ

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商品詳細
今年の7月最初に購入しましたが、サイズが合わなかったので出品します。頭周り59.5cm（M/Lサイズ）定価6600円新品タグなし
http://narcologia.ru/goods/browse199091.html
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