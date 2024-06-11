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ニューエラ　ジャイアンツ　巨人　キャップ
商品番号 T76026929146
商品名

ニューエラ　ジャイアンツ　巨人　キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,568 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の7月最初に購入しましたが、サイズが合わなかったので出品します。頭周り59.5cm（M/Lサイズ）定価6600円新品タグなし
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