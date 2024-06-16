防水　GORE-TEX ミニポーチ　グレー

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GORE-TEXミニポーチカラー グレーマテリアル◽︎GORE-TEX◽︎ミルスペック準拠テープ◽︎メタル二重カン◽︎タクティカルコード◽︎itwnexusコードエンド◽︎コードストッパー×1防水耐水性・透湿性・防風性を備えたゴアテックス生地を使用。AirPodsやリップ等小物類の収納に便利なミニポーチです。ネックストラップのアタッチメントにジョイントして使用出来ます。#GORETEXアクセサリー #GORETEXケース#GORETEXバッグ#GORETEXコインケース#GORETEXカードケース#防水 #アウトドア#小物入れ #携帯ケース#携帯ポーチ#1ldk#ビームスプラス#キャプテンサンシャイン#ハバーサック#CLANE#クラネ#ビューティアンドユースユナイテッドアローズ#plage#RIMARK#マルタンマルジェラ#ACNE#アクネ#APC#deuxiemeclass#ドゥーズィエムクラス#ユナイテッドアローズ#ドレステリア#トゥデイフル#IENA#イエナ#BEAMS#zara#MaisonMargiela#YohjiYamamoto#COMMEdesGARÇONS#コムデギャルソン#ビームスプラス#トゥモローランド#エンダースキーマ#ヴィンテージ #アウトドア#スノーピーク#ポーター #porter#アークテリクス#ミステリーランチ#マウトリーコンテーラー等好きな方にオススメです。柄・デザイン···無地