1940s スウィートハートジュエリー 勿忘草 ネックレスNAVY ARMY

写真10枚目はイメージ写真。販売はパフィハートネックレス一個です。第一次世界大戦、第二次世界大戦時代のSWEETHEARTJEWELRY(PUFFYHEART)スウィートハートジュエリーネックレスです。ハートモチーフに、『私を忘れないで』を意味する勿忘草のデザインが配されており、非常にシンプルで付けやすいパフィハートです。裏面には大切な方のネーム刻印が入っている一点モノのネックレスになります。歴史的背景を考えると、非常に価値ある一点ものになります。戦時中にこのようなパフィハートを大切な人に贈るられていたと思うととても素敵だと思います。▼出品中のスウィートハートジュエリー▼#sweetheartjewelrynatsu【素材】ペンダントトップはSterling表記あり。チェーン付きなのですぐにでもご使用になれます。チェーンはビンテージではなく、おそらく現代のもので925刻印あり。【サイズ】トップは縦横1.5cmほどチェーン長さは45cmほど【状態】裏面に少し凹みがありますが使用には問題ありません。当時、実際に使用されていたことが伺えるので、個人的には逆に凹みや傷が気に入っております。ペンダントトップは、硫化で黒ずんでおり、当時の歴史・雰囲気を感じられるので、磨いたりはせず、現状お渡しとなります。画像では確認できない傷・汚れ・変形・劣化や経年に伴う変色、画像と現物の色味に差があることを予めご理解ご了承いただいた上でご購入お願いします。ご心配な方は申し訳ございませんが購入はお控えください。※画像の無断転用や商品リンクなどの掲載はお控えください。スウィートハートジュエリースイートハートジュエリーパフィーハートネックレスsweetheartjewelryUSNUSMCNAVYARMY1910s1920s1930s1940s1950sカラー···シルバー材質···シルバー材質



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