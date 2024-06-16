crosscollars ディズニーランド帽子

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形...ベースボール断捨離の為、出品です。東京ディズニーランドのクロスカラーズ、コラボの帽子です。此方で購入しましたが、少しきつくて被れませんでした。57cm周囲です。アジャスター拡げないでです。キッズ？少し頭回りcm小さめの方珍しいでしょう。持っているだけでも稀少なアイテムなります。この機会に是非、購入お願いします。