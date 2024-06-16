【正規品】 フェラガモの長財布 Ferragamo

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※24時間以内に配送いたします。カラー...ブラック財布形...長財布MADEINITALYフェラガモといえばガンチーニ！ガンチーニ柄のカッコイイ長財布です。色味は画像2枚目に近いです。中は茶色でフチが赤色をしているオシャレな財布となります。メルカリにて13,000円で中古品業者から先月購入しましたが、結局手に馴染む昔から使っているサイフを使ってしまっているため、しまっているだけでは『もったいない』とおもい出品させて頂きました。あくまで中古品であることをご了承おきください。隅々まで清掃をしてから発送させて頂きます。