NEWERAニューエラの人気あるロサンゼルスエンゼルスのキャップ

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商品詳細
※即決購入大歓迎です♪NEWERAニューエラの人気あるロサンゼルスエンゼルスのキャップ定番の型 920ローキャップ 定番の形購入価格 4400円素材 コットン100%色 ネイビーサイズ ワンサイズ 57-60cm素人採寸 ツバの長さ 約7cm男女兼用国内正規品送料無料ネコポスにて発送予定となります。ある程度折りたたんでの発送になりますのでご理解ある方のみご購入下さいませ。素人の自宅保管になります。タバコは吸わないのでタバコの臭いなどは付いておりません。送料無料にさせて頂きました為、かなりお買得かなと思いますので値下げ交渉は出来ません。。。発送は基本宮城県からとなります。#NEWERA#ニューエラ #47#フォーティーセブンNEWERA/ニューエラ920CAP送料無料
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